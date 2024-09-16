«Динамо» будет наказано по итогам ничейной игры со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного Союза (КДК РФС) Артур Григорьянц заявил, что махачкалинское «Динамо» понесет наказание за то, что один из фанатов клуба после матча 8-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» выбежал на поле. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«После финального свистка с трибуны А на футбольное поле выбежал фанат, а болельщики стали кричать оскорбительные кричалки в адрес «Спартака», — заявил Григорьянц.

Встреча завершилась со счетом 1:1. На 20-й минуте матча Манфред Угальде вывел «Спартак» вперед. Руслан Литвинов на 36-й минуте матча забил мяч в свои ворота. На 90-й минуте матча игрок «Динамо» Хуссем Мрезиг получил красную карточку.

В турнирной таблице чемпионата России «Спартак» занимает пятое место, набрав 15 очков. Махачкалинское «Динамо» занимает десятое место, набрав девять очков.

В следующем туре «Спартак» сыграет с московским «Динамо». Махачкалинский клуб встретится с «Ростовом».