Дзюба назвал самое смешное сравнение про себя

Нападающий «Акрона» Артём Дзюба ответил на вопрос, какое сравнение про себя из всех, которые ему приходилось слышать, показалось ему наиболее смешным.

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«Питер Крауч», — приводит слова Дзюбы Sport24.

Напомним, Питер Крауч — бывший нападающий сборной Англии и ряда клубов АПЛ, прежде всего запомнившийся своими антропометрическими данными. Его рост составляет 201 см.

Дзюба официально присоединился к «Акрону» 12 сентября в статусе свободного агента. Трудовое соглашение с 36-летним футболистом рассчитано до конца сезона-2024/2025. В своём дебютном матче за новичка РПЛ с «Химками» (3:0), который прошёл вчера, 15 сентября, форвард отметился голевой передачей на Владимира Хубулова в компенсированное время.