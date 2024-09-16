Сенников: не вижу смысла «Локомотиву» подписывать Фернандеса

Бывший защитник сборной России и «Локомотива» Дмитрий Сенников в разговоре с корреспондентом «Спорт День за Днем» Михаилом НЮХИНЫМ поделился мнением о том, пригодился ли бы 33-летний экс-игрок «Зенита» Марио Фернандес в РПЛ.

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Ранее агент футболиста Жорже Машаду заявил, что его клиент не завершил профессиональную карьеру.

– Игрок хороший, но в последнее время он мало играл. В таком возрасте сложно оставаться в тонусе без игровой практики. Уровень середняка РПЛ, в принципе, он бы способен потянуть, – отметил Дмитрий Сенников.

– В «Локомотиве» сообщили, что в команде могут появиться новые футболисты с рынка свободных агентов. Опытный Марио помог бы молодому составу «железнодорожников»?

– Думаю, «Локомотив» вряд ли рассматривает подписание Марио Фернандеса. У «Локомотива» крайних защитников очень много молодых и перспективных. Я вообще не вижу смысла.

– Как считаете, Марио можно считать легендой РПЛ?

– Легендой, да, конечно. Не каждый футболист на протяжении многих лет будет показывать хороший уровень. Он больше 10 лет играл на определенном уровне, выступал за сборную, играл в основе своего клуба. Кто-то сыграет два-три года и все. Марио Фернандес, Сергей Ингашевич, Игорь Акинфеев и Дмитрий Лоськов – очень хорошие примеры.