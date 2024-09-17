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Экс-игрок "Зенита" Радимов о Дзюбе: молодец, что нашел команду

Бывший футболист петербургского «Зенита» Владислав Радимов похвалил Артема Дзюбу за решение продолжить карьеру в тольяттинском «Акроне», передает «Матч ТВ».

Радимов: из клубов первой шестерки Дзюбой никто не интересовался
© globallookpress.com
«Молодец, что нашел команду. Понятно, что из клубов первой шестерки им никто не интересовался. Но он получил шанс продолжить карьеру. Всем от этого будет интереснее», — сказал Радимов.

Дзюба после завершения минувшего сезона покинул московский «Локомотив». В сезоне-2023/24 35-летний нападающий провел 26 матчей во всех турнирах, забил четыре мяча и отдал четыре голевые передачи. «Локомотив» по итогам сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) занял четвертое место, набрав 53 очка.

«Акрон» — дебютант РПЛ. После восьми туров команда идет на 11-м месте, набрав восемь очков. О подписании Дзюбы тольяттинский клуб объявил в последний день летнего трансферного окна.

Ранее было названо главное качество Дзюбы для «Акрона».

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Владислав Радимов
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