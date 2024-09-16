Тренер «Ариса» рассказал о состоянии Кокорина после травмы

Главный тренер «Ариса» Алексей Шпилевский рассказал о восстановлении нападающего Александра Кокорина после травмы задней мышцы бедра, полученной им в матче чемпионате Кипра с «Омонией 29М» (1:0).

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«Сроки восстановления пока неизвестны. У Саши есть жидкость в волокнах и самой поврежденной мышце. Сейчас он занимается по индивидуальной программе. Два раза в день тренируется, параллельно лечится», — приводит слова Шпилевского «РБ Спорт».

33-летний Александр Кокорин перешёл в «Арис» из «Фиорентины» в июле 2024 года в статусе свободного агента. Ранее за команду из Лимасола он выступал на правах аренды.