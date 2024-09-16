Помазуна раскритиковали за фразу о готовности перейти в «Спартак»

Известный в прошлом российский футболист Максим Деменко, выступавший за санкт-петербургский «Зенит», московский «Спартак» и «Краснодар», а также проведший два матча за национальную сборную России, в комментарии для «Газеты.Ru» высказался о ситуации с голкипером Ильей Помазуном, который был отстранен от тренировок с ЦСКА после интервью, где заявил, что не исключает в будущем перехода в московский «Спартак».

«Он неправ. Если ты свободный агент – это другой вопрос. Когда ты на контракте у клуба и говоришь, что, возможно, перейдешь, абстрактно даже… Думаю, это ошибка Помазуна, что он так сказал. Надо было отойти от этого вопроса, сказать, что на сегодня он игрок ЦСКА и дальнейший интерес может быть только после окончания контракта. Считаю, неправильно так говорить, тем более клуб к тебе относится хорошо, создает все условия, а у тебя с ним контракт», — считает Деменко.

28-летний Помазун три последних сезона провел в Российской премьер-лиге в аренде в «Урале» из Екатеринбурга, который по итогам прошлого сезона вылетел в Первый дивизион. В данный момент голкипер находится в ЦСКА, однако не тренируется с основным составом после интервью журналисту Нобелю Арустамяну.