Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)
Клубы АПЛ недовольны ходом слушаний по делу «Манчестер Сити».
В феврале 2023 года АПЛ обвинила «Манчестер Сити» в 115 различных нарушениях финансовых правил в период с 2009 по 2018 год. Слушания по этому делу начались в понедельник – вердикт ожидается не ранее весны следующего года.
Как сообщает The Telegraph, слушания по делу «Манчестер Сити» проходят за закрытыми дверями в присутствии комиссии из трех человек – в секрете держится даже место проведения слушаний. Информация о ходе процесса является конфиденциальной, однако при необходимости могут быть обнародованы промежуточные суждения.
Отмечается, что некоторые клубы АПЛ разочарованы недостатком публичной информации о ходе слушаний. Кроме того, представитель одного из клубов выразил опасения, что судебные издержки, сумма которых «может исчисляться миллионами фунтов», могут быть оплачены за счет прав на телетрансляции и коммерческих средств.
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Клубы АПЛ недовольны непубличностью слушаний по делу о 115 нарушениях «Сити». Процесс идет в закрытом режиме, в секрете держат даже место проведения (The Telegraph)