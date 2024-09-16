Тульский "Арсенал" на своем поле обыграл "Урал"

В матче 10-го тура Первой лиги "Арсенал" в Туле принимал "Урал". Встреча завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0. Автором единственного мяча стал нападающий Малик Одейинка.

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"Арсенал" после 10 проведенных матчей имеет в своей копилке 22 очка и является лидером в турнирной таблице. "Урал", у которого 18 баллов, идет на второй строчке.

Следующим соперником тульской команды станет "Балтика", а "Урал" примет "КАМАЗ".

Первая лига

10 тур

"Арсенал" Тула - "Урал"

Гол

: Одейинка, 61.