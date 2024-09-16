В ЦСКА раскрыли причины увольнения Владимира Федотова
Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал, почему Владимир Федотов был уволен из московского клуба.
«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это [увольнение] произошло. Вторая история – в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше [с Федотовым] лучше не станет», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».
Напомним, после завершения минувшего сезона Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА. Вместо него был назначен Марко Николич.