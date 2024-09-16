В ЦСКА раскрыли причины увольнения Владимира Федотова

Заместитель генерального директора московского ЦСКА по спортивным вопросам Евгений Шевелев рассказал, почему Владимир Федотов был уволен из московского клуба.

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«Ну, история достаточно сложная. Результат был первой причиной, почему это [увольнение] произошло. Вторая история – в какой-то момент в руководстве ЦСКА появилось мнение, что дальше [с Федотовым] лучше не станет», — заявил Шевелев в программе «Итоги» на YouTube -канале «Это футбол, брат».

Напомним, после завершения минувшего сезона Владимир Федотов был уволен с поста главного тренера московского ЦСКА. Вместо него был назначен Марко Николич.