Карасев рассказал об общении с Роналду в матче чемпионата Саудовской Аравии

Российский арбитр Сергей Карасев рассказал, что у него не возникло проблем в общении с игроком "Аль-Насра" Криштиану Роналду во время матча Саудовской Аравии, в котором клуб португальца сыграл вничью с "Аль-Ахли", передает "Матч ТВ".

"Второй раз встретились с Роналду на поле. Никаких проблем в общении не возникло. Как лидер и капитан, он хотел понимать логику некоторых решений", - сказал Карасев.

В чемпионате Саудовской Аравии "Аль-Наср" идет на шестом месте, набрав пять очков. "Аль-Ахли" с четырьмя баллами идет на девятой строчке.

2 января 2023 года Роналду стал игроком "Аль-Насра" из Саудовской Аравии, по контракту с которым он получает €200 млн в год. Также сообщалось о дополнительных бонусах для португальца и его семьи. Португальский нападающий перешел в клуб из Саудовской Аравии после того, как расторг контракт с "Манчестер Юнайтед".

До этого португалец девять лет выступал за мадридский "Реал" и три года — за туринский "Ювентус". Также на его счету выступление за "Спортинг" из Португалии. 4 сентября стало известно, что Роналду вместе с Лионелем Месси не были включены в список претендентов на "Золотой мяч".