Садыгов: Джикия поправит дела в обороне «Химок»

Бизнесмен Туфан Садыгов, имеющий отношение к подмосковным "Химкам" заявил, что новичок команды Георгий Джикия поправит ситуацию в обороне, передает "Спорт-Экспресс".

"Джикия как раз поправит ситуацию в обороне. Единственный вариант. Там сквозило, к сожалению. Он напрямую вел переговоры? Это верно", - сказал Садыгов.

30-летний Джикия выступал за московский "Спартак" с 2017 года. Вместе с клубом он выигрывал чемпионство и Кубок России. Клуб официально объявил о его уходе 18 мая. На следующий день Джикия вывел команду на поле с капитанской повязкой и отыграл 67 минут в матче 29-го тура Российской премьер-лиги с "Рубином".

В предыдущем сезоне Джикия провел всего 12 матчей за московский "Спартак" и не отметился в них голами и голевыми передачами. Сам футболист признался, что его точно не стоит ждать в Медиалиге, охарактеризовав свое вероятное появление там словом "невозможно".