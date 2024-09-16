Султан Тазабаев покинул пост главного тренера «Алании»

Султан Тазабаев покинул пост главного тренера владикавказского футбольного клуба «Алания».

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— Султан Хумидович покинул должность главного тренера нашей команды. Футбольный клуб «Алания» благодарит специалиста за профессионализм и проделанную работу и желает ему удачи в дальнейшей карьере. Информация о том, кто будет готовить команду к предстоящему матчу, будет объявлена в ближайшее время, — говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram‑канале «Алании».

В 10 играх текущего сезона «Алания» набрала девять очков и занимает 16‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой Лиги. 21 сентября владикавказская команда на выезде сыграет с «Нефтехимиком».

Тазабаев возглавил «Аланию» в июле 2024 года. Ранее он работал в «Волге», «Текстильщике», «Енисее», «Тереке» и других командах.

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