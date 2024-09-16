Канчельский назвал бредом судейство в РПЛ

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис раскритиковал судейство в Российской премьер-лиге (РПЛ), назвав его бредом, передает Metaratings.

"Скоро в России на поле судей будет больше, чем футболистов. И то они не будут принимать правильное решение. Чему их учат? Наше судейство – это бред", - сказал Канчельскис.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) лидирует петербургский "Зенит". Подопечные Сергея Семака набрали 20 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Россияне пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года и чемпионат Европы 2024 в Германии.