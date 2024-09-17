Аршавин дал совет капитану «Краснодара» Сперцяну

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин дал совет полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Эдуарду Сперцяну.

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«Думаю, что Сперцяну нужно ориентироваться на Сафонова. Матвей играл спокойно за «Краснодар», хорошо делал свою работу и уехал в итоге в «ПСЖ». Даже в отсутствие еврокубков Эдуард может уехать в Европу, да и «Краснодар» легче расстанется с ним, так как замену уже приобрели в лице Козлова», — сказал Аршавин в эфире «Матч ТВ».

К 24-летнему атакующему полузащитнику «Краснодара» и сборной Армении Сперцяну зимой и летом 2024 года проявлял трансферный интерес ряд зарубежных клубов, однако по итогам трансферных окон заявлявший ранее о своём желании перейти в один из европейских чемпионатов футболист продолжил карьеру в РПЛ.

В сезоне-2023/2024 Сперцян сыграл за клуб 33 матча во всех турнирах, забил 11 голов и выполнил семь голевых передач.