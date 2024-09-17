Аршавин оценил игру Соболева за «Зенит»

Бывший футболист сборной России Андрей Аршавин высказался о дебютном выступлении Александра Соболева за «Зенит». Новичок клуба накануне сыграл 60 минут в матче 8-го тура РПЛ с ПФК ЦСКА (1:0). Соболев не отметился результативными действиями. По мнению Аршавина, форвард выглядел тяжеловато и ему нужно время на адаптацию.

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