«Допускать такие ошибки нельзя». Юран обратился к российским футбольным арбитрам
Бывший тренер ряда команд чемпионата России по футболу Сергей Юран в разговоре с «Матч ТВ» призвал российских арбитров серьезно относиться к своей работе.
В начале сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем и председателем Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.
— Не хватает времени смотреть все матчи, сейчас немного отдохнул от этого. Когда работал, тратил много нервов. Мне иногда сложно понимать какие‑то вещи. Команды теряют очки, страдают тренеры и игроки. Я прекрасно отношусь к судьям, но допускать такие ошибки нельзя. От этого страдает клуб, болельщики, руководители. Относиться к работе нужно максимально серьезно, — сказал Юран «Матч ТВ».