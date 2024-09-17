Юран обратился к российским футбольным арбитрам

Бывший тренер ряда команд чемпионата России по футболу Сергей Юран в разговоре с «Матч ТВ» призвал российских арбитров серьезно относиться к своей работе.

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В начале сентября в Москве состоялась встреча представителей клубов РПЛ с главой департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Милорадом Мажичем и председателем Экспертно‑судейской комиссии при президенте РФС Павлом Каманцевым.