Сегодня, 17 сентября, состоится матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2024/2025, в котором встретятся итальянский «Милан» и английский «Ливерпуль». Команды будут играть на стадионе «Сан-Сиро (Джузеппе Меацца)» в Милане (Италия). Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Эспеном Эскосом (Норвегия). Стартовый свисток прозвучит в 22:00 мск.

Напомним, с этого сезона турнир проходит в новом формате. Теперь в Лиге чемпионов не будет группового этапа. Вместо него появился общий (или лиговый) этап. Все клубы — в одной таблице. Количество матчей у каждой команды увеличилось с шести до восьми.

По итогам восьми туров формируется таблица из 36 клубов. Так определяется топ-8 команд, которые сразу отправляются в 1/8 финала, а клубы с 9-го по 24-е место проводят стыковые матчи за право попасть в 1/8 финала.