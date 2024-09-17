«Алания» объявила о возвращении Спартака Гогниева на пост главного тренера

Российский тренер Спартак Гогниев возглавил владикавказскую «Аланию», сообщает пресс‑служба футбольного клуба.

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Срок соглашения с 43‑летним специалистом не уточняется. Гогниев сменил в должности Султана Тазабаева, который покинул команду в понедельник.

Гогниев ранее руководил «Аланией» с июля 2019 по май 2022 года.

В 10 играх текущего сезона «Алания» набрала девять очков и занимает 16‑е место в турнирной таблице МЕЛБЕТ‑Первой Лиги. 21 сентября владикавказская команда на выезде сыграет с «Нефтехимиком».