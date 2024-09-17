Раскрыта зарплата вратаря сборной России Сафонова в ПСЖ

Зарплата вратаря сборной России по футболу Матвея Сафонова во французском клубе «Пари Сен-Жермен» составляет около 400 тысяч евро в месяц. Об этом сообщает CulturePSG со ссылкой на данные L'Equipe.

О подписании контракта с Сафоновым ПСЖ объявил 14 июня. Известно, что сумма трансфера футболиста составила 20 миллионов евро.

«Зарплата Сафонова в ПСЖ составляет около 400 тысяч евро в месяц. Это вдвое меньше, чем у основного вратаря клуба Джанлуиджи Доннаруммы (849,5 тысяч евро в месяц) и меньше, чем у Кейлора Наваса в прошлом сезоне (572,6 тысяч евро), но это все еще приемлемая зарплата для запасного», — говорится в тексте.

Напомним, что Сафонов является воспитанником «Краснодара», в котором он дебютировал в августе 2017 года. На его счету 14 матчей за сборную РФ.