Веллитон отказался стать тренером «Спартака»

Экс-форвард «Спартака» Веллитон высказался о готовности стать менеджером московского клуба.

«Хотел бы поработать менеджером в «Спартаке», но не тренером. Тренер должен много работать, это тяжело. А в ЦСКА пошел бы работать? Нет, ведь ЦСКА — главный соперник «Спартака», — цитирует Веллитона «Матч ТВ».

Веллитон был игроком «Спартака» с 2007 по 2014 год. В составе красно-белых он три раза был серебряным призером чемпионата России и два раза становился лучшим бомбардиром турнира по итогам сезона.

Футболист объявил о завершении игровой карьеры в январе 2023 года. Последним его клубом был бразильский «Новуризонтино», который он покинул в сентябре 2022-го.

После 8 туров «Спартак» располагается на 5-й строчке РПЛ с 15 очками. Лидирует «Зенит» с 20 очками.

В четверг, 19 сентября, красно-белые сыграют дома с «Крыльями Советов» в 4-м туре группового этапа Кубка России (Путь РПЛ). Начало встречи – 20:45 по московскому времени.