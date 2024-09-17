Артур Юсупов может пополнить состав «Урала»

Президент «Урала» Григорий Иванов сообщил, что екатеринбургский клуб заинтересован в услугах Артура Юсупова.

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Ранее полузащитник выступал за «Динамо», «Зенит» и «Ростов», а последним клубом футболиста были «Химки», которые в понедельник сообщили о расторжении контракта с 35‑летним игроком.

— У нас есть интерес к Артуру Юсупову, мы с ним общаемся. Не знаем, будет ли в итоге он с нами или нет, но нам бы сильно хотелось видеть Артура в составе «Урала». Как только мы договоримся и заключим контракт, то обязательно это сообщим, — сказал Иванов Sport24.

В понедельник «Урал» в Туле проиграл «Арсеналу» со счетом 0:1 в матче 10‑го тура МЕЛБЕТ‑Первой Лиги и с 18 очками остался на второй строчке.