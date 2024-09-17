Экс‑футболист «Зенита» Астафьев покинул пост главного тренера «Ленинградца»

Максим Астафьев покинул пост главного тренера «Ленинградца», сообщает пресс‑служба футбольного клуба Второй лиги.

Стороны прекратили сотрудничество по обоюдному согласию. Исполняющим обязанности главного тренера команды назначен Александр Шмарко.

Астафьеву 41 год, в структуре клуба он с августа 2018 года, сначала — в качестве игрока, затем тренера, с апреля 2024‑го — исполняющего обязанности главного тренера, а с мая — главного тренера «Ленинградца». Под его руководством команда провела 18 официальных матчей. Астафьев продолжит работу в клубе в качестве тренера‑консультанта.

«Ленинградец» занимает шестое место в таблице группы «Золото» Второй лиги, набрав 11 очков в девяти матчах.

Астафьев является серебряным (2003) и бронзовым (2001) призером чемпионата России в составе санкт‑петербургского «Зенита».