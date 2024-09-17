Названа стоимость дома, который футболист Тарасов купил своей жене

Футболист Дмитрий Тарасов подарил жене — модели Анастасии Костенко — дом за 100 миллионов рублей. Об этом сообщает Telegram-канал «Звездач».

По словам риелтора Юрии Паршиковой, ремонт в новом жилье еще планируется. Как уточнила она, «в окружении видны новостройки, и этот дом выглядит как полуфабрикат, там нужны отделочные работы и косметический ремонт».

«Если бы дом был готовым, стоимость с ремонтом составляла бы около 150 миллионов рублей, но так как он полностью не готов, судя по метражу и предстоящим работам, его стоимость около 100 миллионов», - отметила Паршикова.

Как отмечается, что ранее он продал дом за 200 миллионов рублей, который строил вместе с телеведущей Ольгой Бузовой.

Ранее Дмитрий Тарасов признался в шоу «Карты, деньги, два мяча», что не против совместного фото с его бывшей женой Ольгой Бузовой и нынешней супругой Анастасией Костенко. Тарасов уверен, что из этого может выйти «хайповая история». Он уточнил, что Бузова и Костенко знакомы.