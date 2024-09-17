Попов: Дзюба ужасно сыграл в дебютном матче за «Акрон»

Бывший защитник «Рубина» Алексей Попов прокомментировал дебют нападающего Артема Дзюбы в составе «Акрона».

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«Дзюба — пешеход! Он очень ужасно сыграл. Я специально смотрел матч. Не знаю, будут ли ещё у «Акрона» соперники, где они будут вести 2:0, чтобы его выпустить на поле. Смысл его выпускать, если он не двигается по полю. Он на партнёров по команде должен влиять своей работоспособностью. Но, видя, как он играет, не думаю, что он тренируется как-то по-другому», — цитирует Попова Legalbet.

Дзюба перешел в «Акрон» в сентябре 2024 года на правах свободного агента. Контракт футболиста с клубом рассчитан до конца июня 2025 года.

Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость россиянина в 2 миллиона евро.

36-летний нападающий дебютировал за «Акрон» в матче 8-го тура РПЛ против «Химок» (3:0) и отметился одной голевой передачей, проведя на поле 26 минут.

После 8 туров «Акрон» занимает 11-е место в РПЛ с 8 очками.

В следующем матче чемпионата России «Акрон» сыграет дома против «Краснодара». Игра состоится в субботу, 21 сентября. Начало встречи – 14:00 по московскому времени.