Сафонов попал в заявку ПСЖ на первый матч Лиги чемпионов

Российский голкипер французского «Пари Сен-Жермен» Матвей Сафонов попал в заявку команды на матч 1-го тура общего этапа Лиги чемпионов с испанской «Жироной». Об этом сообщила пресс-служба «Пари Сен-Жермен» в социальной сети Х (ранее Twitter).

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Отметим, что его конкурент по вратарской позиции Джанлуиджи Доннарумма в списке не значится. Ранее сообщалось, что Матвей Сафонов может дебютировать за «Пари Сен-Жермен» из-за повреждения Доннаруммы.

Встреча «Пари Сен-Жермен» и «Жироны» состоится сегодня, 18 сентября. Команды будут играть на стадионе «Парк де Пренс» в Париже (Франция). Начало матча — в 22:00 по московскому времени.