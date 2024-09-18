Умер лучший бомбардир ЧМ-1990

Сегодня, 18 сентября, ушёл из жизни лучший бомбардир и лучший игрок чемпионата мира — 1990 Сальваторе Скиллачи. Итальянец несколько лет боролся с раком толстой кишки.

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Накануне семья экс-футболиста сообщила о его госпитализации. Однако подчеркивалось, что Скилаччи находится в стабильном состоянии.

Напомним, 59-летний Скиллачи завершил карьеру в 1997 году. За свою карьеру выступал за такие итальянские топ-клубы как «Ювентус» и «Интер». На чемпионате мира — 1990 Скиллачи стал обладателем бронзовых медалей. Последний раз за сборную Италии нападающий сыграл 25 сентября 1991 года.