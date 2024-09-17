«Зенит» обыграл «Рубин» в 4-м туре группового этапа Кубка России

«Зенит» в родных стенах обыграл «Рубин» в 4-м туре группы D Пути РПЛ Кубка России. Матч завершился со счетом 2:0.

© Вячеслав Евдокимов/ФК «Зенит»

Три факта

1. Перед началом матча трибуны сине-бело-голубых освистали нападающего Александра Соболева, летом перешедшего в питерский клуб из «Спартака». Соболев отличился голевой передачей — это его первое результативное действие в составе «Зенита».

2. Дмитрий Чистяков, о возможном уходе которого писалось летом, забил впервые с сезона-21/22. Это 12-й мяч в карьере защитника.

3. «Зенит» гарантировал себе выход в четвертьфинал Пути РПЛ.

Кубок России. 4-й тур

«Зенит» - «Рубин» - 2:0

Голы: Мантуан, 26 (1:0); Чистяков, 59 (2:0).

Отмененный гол: Гимарайнс, 72.