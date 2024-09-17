Полузащитник «Рубина» Иванов объяснил причины безголевой серии команды

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о безголевой серии команды. Сегодня, 17 сентября, «Рубин» проиграл «Зениту» со счётом 0:2 в матче 4-го тура группового этапа Пути РПЛ Фонбет Кубка России. В составе «Зенита» отличились Густаво Мантуан и Дмитрий Чистяков.

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«То, что «Рубин» не забивает несколько игр подряд — это следствие общих проблем. Не кто-то отдельно не дорабатывает, а общая недоработка команды. Атака начинается от вратаря и от обороны. Будем работать над этим», — передаёт слова Иванова корреспондент «Чемпионата» Ульяна Лапшова.

Казанский клуб не забил в третьем матче подряд во всех турнирах.