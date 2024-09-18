Карло Анчелотти прокомментировал гол Эндрика в Лиге чемпионов.

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Вчера 18-летний бразилец забил первый мяч за «Реал» в этом турнире. Он отличился в матче против «Штуттгарта» (3:1). 18-летний Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ, побив рекорд Рауля.

Эндрик на 95-й минуте убежал в контратаку с партнерами по команде, но, несмотря на то, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе были открыты, он решил пробить с дальней дистанции из-за пределов штрафной – и забил.

За несколько дней до этого Эндрик женился на модели Габриэли Миранде.