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Анчелотти о голе Эндрика: «У него есть яйца. Свадьба? За эти дни он показал себя храбрым во всех смыслах»

Карло Анчелотти прокомментировал гол Эндрика в Лиге чемпионов.

Анчелотти прокомментировал гол Эндрика в Лиге чемпионов
© Sports.ru

Вчера 18-летний бразилец забил первый мяч за «Реал» в этом турнире. Он отличился в матче против «Штуттгарта» (3:1). 18-летний Эндрик стал самым молодым автором гола «Реала» в ЛЧ, побив рекорд Рауля.

Эндрик на 95-й минуте убежал в контратаку с партнерами по команде, но, несмотря на то, что Винисиус Жуниор и Килиан Мбаппе были открыты, он решил пробить с дальней дистанции из-за пределов штрафной – и забил.

За несколько дней до этого Эндрик женился на модели Габриэли Миранде.

«У него есть яйца! Это было последнее действие в игре, и он был уверен, что забьет. Эндрик выбрал самое сложное решение, но все прошло удачно. За эти два дня он показал себя храбрым во всех смыслах», – сказал главный тренер «Реала» Карло Анчелотти в эфире Movistar.
Футбол
Килиан Мбаппе
Карло Анчелотти
Реал