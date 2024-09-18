ЦСКА дома уверенно обыграл «Краснодар» в матче Кубка России

Московский ЦСКА со счетом 2:0 обыграл "Краснодар" в матче четвертого тура группового этапа "пути Российской премьер-лиги" Фонбет - Кубка России по футболу. Встреча прошла на столичной "ВЭБ-Арене" в присутствии 20 117 зрителей.

У победителей голы забили Милан Гайич (32-я минута) и Матвей Кисляк (89).

ЦСКА и "Краснодар" провели третий очный матч с начала сезона-2024/25. В предыдущих двух встречах краснодарский клуб одерживал победы (1:0 и 2:1).

После четырех матчей ЦСКА занимает вторую строчку в группе С, в которой также выступают грозненский "Ахмат" и "Пари Нижний Новгород". Армейский клуб набрал восемь очков. "Краснодар" потерпел первое поражение в текущем розыгрыше Кубка России, в активе команды девять очков. "Ахмат" и "Пари НН" проведут свой матч в четверг.

В следующем туре ЦСКА 1 октября проведет гостевой матч против "Пари НН", на следующий день "Краснодар" сыграет в гостях с "Ахматом".