«Рома» объявила об увольнении тренера Де Росси

Итальянский специалист Даниэле Де Росси покинул пост главного тренера «Ромы». Об этом сообщил официальный сайт клуба.

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«Рома» сообщает, что освободила Даниэле Де Росси от должности главного тренера первой команды. Решение клуба принято в интересах команды, чтобы иметь возможность оперативно возобновить желаемый путь в то время, когда сезон всё ещё находится в самом начале. Большое спасибо Даниэле за работу, проделанную в эти месяцы со страстью и преданностью», — написано в заявлении клуба.

«Рома» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Италии сезона-2024/2025. Команда набрала три очка за четыре матча.