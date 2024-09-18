Веллитон назвал имена трех лучших партнеров в «Спартаке»

Экс-форвард московского «Спартака» Веллитон поделился именами лучших партнеров по столичной команде.

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«Павлюченко, Алекс и Баженов», – отметил бразилец в интервью «Спорт-Экспресс».

Веллитон был игроком московского «Спартака» в период с 2007 по 2014 год. Нападающий записал на свой счет 61 год и совершил 19 результативных передач. Всего на его счету 133 игры за столичный клуб.

19 сентября «Спартак» на «Лукойл Арена» пример самарские «Крылья Советов» на стадии группового этапа Кубка России.