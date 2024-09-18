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Рыжиков покинул пост главного тренера казанского «Сокола» спустя два месяца после назначения

Бывший вратарь «Рубина» Сергей Рыжиков ушел с должности главного тренера казанского «Сокола», сообщает пресс‑служба клуба Второй лиги.

Рыжиков покинул пост главного тренера казанского «Сокола»
© ФК "Сокол"

Рыжиков возглавил команду в середине июля. Под его руководством «Сокол» одержал четыре победы, дважды сыграл вничью и потерпел четыре поражения.

Ранее 43‑летний специалист тренировал тамбовский «Спартак», а также работал помощником в подмосковных «Химках» и грозненском «Ахмате».

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