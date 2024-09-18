Представитель Захаряна рассказал о ходе восстановления игрока от травмы

Геннадий Голубин, представитель полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, рассказал о восстановлении футболиста после травмы ноги.

Ранее 21‑летний Захарян перенес операцию после травмы сухожилия правой лодыжки. 9 сентября пресс‑служба испанской команды сообщила «Матч ТВ», что Захарян тренируется с уже восстановившимися футболистами клуба и планово готовится к возвращению на поле в октябре.

— Арсен тренируется. Пока индивидуально, но он готовится, всё идет по намеченной программе. Когда он будет играть, к сожалению, пока сказать не могу, — сказал Голубин «Чемпионату».

Захарян в сезоне‑2023/24 провел 40 матчей за испанскую команду, забил один мяч и сделал две голевые передачи.