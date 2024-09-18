Сафонов вошел в заявку ПСЖ на игру Лиги чемпионов

Российский вратарь Матвей Сафонов выйдет в стартовом составе французского "Пари Сен-Жермен" в матче первого тура общего этапа футбольной Лиги чемпионов против испанской "Жироны". Об этом сообщила пресс-служба команды.

Россиянин впервые сыграет за ПСЖ в официальном матче. Вратарь пополнил состав действующего чемпиона Франции в июне, но с тех пор сыграл только в товарищеской встрече с австрийским "Штурмом" (2:2), которая прошла 7 августа.

Сафонову 25 лет. Он является воспитанником "Краснодара", за основную команду которого провел 175 игр. За сборную России голкипер принял участие в 13 матчах и в 8 из них сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Встреча между ПСЖ и "Жироной" пройдет в Париже 18 сентября. Начало игры - 22:00 мск.