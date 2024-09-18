Сергеев ответил, повлиял ли трансфер Соболева на его уход из «Зенита»

Нападающий «Крыльев Советов» Иван Сергеев рассказал, когда принял решение уйти из «Зенита». Также он ответил на вопрос, связан ли трансферы Лусиано Гонду и Александра Соболева в стане сине-бело-голубых с его уходом из команды.

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— В какой момент ты понял, что надо уходить из «Зенита»?

— Когда не играешь, начинаешь терять форму и навыки. Через матчи легче набирать кондиции. С уходом решилось уже под конец окна. С «Зенитом» разошелся тепло, пожелал всем удачи.

— Трансферы нападающих — Соболева и Гонду — повлияли на твой уход?

— Мне об этом не говорили, не лезу в эти дела. Решал только свои вопросы. Рад, что вернулся в «Крылья», — приводит слова Сергеева Sport24.