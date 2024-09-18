Гасилин сравнил нападающего «Зенита» Соболева с Погребняком

Бывший форвард «Зенита» Алексей Гасилин заявил «Матч ТВ», что видит много сходства между нападающим «сине‑бело‑голубых» Александром Соболевым и бывшим футболистом клуба Павлом Погребняком.

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Во вторник Соболев отдал голевую передачу в матче четвертого тура группового этапа FONBET Кубка России с казанским «Рубином» (2:0). Это первое результативное действие для 27‑летнего форварда в составе «сине‑бело‑голубых».

— Вы недавно сравнили Батракова с Бекхэмом, а с кем можно сравнить Соболева?

— С Погребняком. Много сходства: ребята родились в Сибири, оба были в «Зените» и «Спартаке». Очень фактурные нападающие, голеадоры. Павел — легенда не только нашего футбола. Он единственный из россиян, кто сделал хет‑трик в двух европейских чемпионатах. Поэтому сравнение с Погребняком — это похвала.

Погребняк выступал за «Спартак», «Зенит» и английский «Рединг». В составе «сине‑бело‑голубых» становился чемпионом России в 2007 году, а также выиграл Кубок УЕФА‑2007/08.