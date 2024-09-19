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Неожиданные участники еврокубков от Франции и Германии: Штутгарт, Брест, Унион, Нант, Генгам, Тулуза, Хайденхайм

Особенно много их было в последние годы.

Неожиданные клубы в еврокубках из Франции и Германии
© Чемпионат.com

Еврокубки вернулись! А мы продолжаем вспоминать их самых удивительных участников за последние 10 лет. Испанию, Англию и Италию уже обсудили. На очереди — Германия и Франция, где тоже хватало внезапных героев.

«Генгам» (сезон-2013/2014)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

«Генгам» из крошечного городка с семью тысячами жителей удивителен. Для него попадание хотя бы в топ-9 Лиги 1 — уже праздник: в последний раз такое случалось в сезоне-2002/2003. С Флораном Малуда и Дидье Дрогба в составе. Да и вообще, куда чаще он выступает в Лиге 2: сейчас вот уже шестой год подряд. Но при этом клуб дважды побеждал в Кубке Франции: в 2009-м и 2014-м. То есть когда занял 13-е место в Лиге 2 и 16-е — в Лиге 1. Просто немыслимо.

Но раз уж мы рассматриваем недавние моменты, то углубимся во второй. Тем более после первого французская сказка завершилась уже в квалификации Лиги Европы: «Гамбург» в четвёртом раунде растоптал «Генгам» (8:2 в сумме).

В сезоне-2013/2014 парни только поднялись из Лиги 2, став там вторыми. А за два года до этого вообще бегали в третьем по силе дивизионе. За восхождение спасибо тренеру Жослену Гурвеннеку. Забегая вперёд, он же придёт спасать «Генгам», когда тот в ноябре 2018-го рухнет на последнее место в Лиге 1. Безуспешно.

Гурвеннека наняли, когда он в 38 лет едва получил диплом. Это сейчас полно молодых талантов вроде Аморима, Артеты и Нагельсмана. В 2010-м подобное было в новинку. После резкого подъёма команда терпела. Богатой она никогда не была: весь состав оценивался в весьма скромные и по тем временам € 21,4 млн. То есть на уровне аутсайдеров не только Лиги 1, но и РПЛ.

От зоны вылета «Генгам» оторвался на два очка. Зато в Кубке расправился и с ноунеймами вроде «Монтичелло», и с «Монако» (3:1) и «Ренном» (2:0). Ну а «ПСЖ» вылетел ещё в 1/16 финала от «Монпелье» (1:2), что андердогам тоже весьма помогло.

Выделялся в том «Генгаме» малийский нападающий Мустафа Ятабаре, настрелявший 20 голов в 38 матчах. Его тут же за € 2,5 млн забрал «Трабзонспор». По аналогичному направлению, только бесплатно, последовал и лидер полузащиты Фатих Атик. Французская сенсация толком не усилилась и всё равно вышла из группы ЛЕ, уверенно заняв второе место в группе с «Фиорентиной» (0:3, 1:2), ПАОКом (2:0, 2:1) и минским «Динамо» (0:0, 2:0).

Дальше случилось драматичное противостояние с киевскими динамовцами. На своём поле «Генгам» победил 2:1, а вот в гостях «сгорел» — 1:3. И всё же пошуметь вполне удалось.

«Нант» (сезон-2021/2022)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

Здесь уже ситуация не прямо сенсационная. Но тоже удивительная. Заняв сезоном ранее 18-е место и спасшись только в стыках, «Нант» здорово спрогрессировал и не только вспорхнул на девятую строчку, но и забрал Кубок Франции.

Если оценивать его состав, всё кажется логичным: один из самых перспективных вратарей мира Альбан Лафон (на высоком уровне с 16 лет), отличные фланги нападения в лице Людовика Бласа (15+5 в 41 матче) и Мойзеса Саймона (6+8, 34), будущее 95-миллионное приобретение «ПСЖ» Рандаль Коло Муани (13+5, 41) и другие — совсем не «Генгам»-2013/2014. Но это понятно сейчас. Тогда же вместо борьбы за титул и места в еврокубках команда вполне могла киснуть во второй лиге.

«Нанту» тоже подфартило с вылетом «ПСЖ» из Кубка: парижане не вскрыли «Ниццу» и уступили ей по пенальти в 1/8 финала. Как раз этот соперник и попался «канарейкам» в финале: единственный гол тогда оформил Блас. А ранее «Нант» прошёл «Монако» (2:2, 4:2 пен.), «Бастию» и «Брест» (по 2:0).

В следующем сезоне «Нант» уже без Коло Муани снова доберётся до кубкового финала, однако крупно отлетит от «Тулузы» (1:5). Заодно и в чемпионате случится провал — 16-я строчка. Хоть в Лиге Европы удалось выйти из группы с «Фрайбургом» (0:2, 0:4), «Карабахом» (0:3, 2:1) и «Олимпиакосом» (2:0, 2:1). Причём азербайджанцев опередили на одно очков только в последнем туре, когда те в меньшинстве скатали ничью с немцами, а сами французы сломили греков.

В 1/16 финала «Нанту» достался «Ювентус». Итог предсказуем — 1:1, 0:3. С одной стороны, «канарейкам» дико не повезло со жребием. С другой — в параллельной дуэли вообще «Барселона» с «МЮ» разбирались.

«Тулуза» (сезон-2022/2023)

Победа в Кубке Франции — выход в Лигу Европы

Как раз случай из пары абзацев выше. И, что весьма иронично, «Нант» в стыках сезона-2020/2021 не пустил в Лигу 1 как раз «Тулузу». Ей пришлось провести в Лиге 2 ещё год, чтобы затем пробиться наверх с первого места, дойти до финала Кубка и красиво уничтожить своего обидчика.

Первый год в новой лиге — и сразу подъём в еврокубки. Вполне неплохо. Тем более в чемпионате «Тулуза» стала только 11-й. А в Кубке повезло с… да-да, с вылетом «ПСЖ» и жеребьёвкой. В соперники не попался ни один гранд: даже кто-то попроще парижан вроде «Марселя», от которого те как раз и пострадали, «Монако» или «Лилля». «Ланьон» (7:1), «Аяччо» (2:0), «Реймс» (3:1), «Родез» (6:1), «Анси» (2:1) и вот «Нант». Но фаворитов же никто не заставлял проигрывать? Марсельцы вообще поверили в себя и после победы над «ПСЖ» (2:1) уступили «Анси» (2:2, 6:7 пен.).

В составе «Тулузы» выделялись будущий защитник «Штутгарта» Антони Руо, в скором времени новичок лигочемпионской «Болоньи» нападающий Тейс Даллинга (18+2 в 42 матчах), его коллега Закария Абухляль (15+5, 42) и диспетчер, которого позже заберёт «Аякс», Бранко ван ден Бомен (6+12, 40).

В Лиге Европы у «фиолетовых» получилось так же, как и у их предшественников из нашего списка: второе место в группе с «Ливерпулем» (1:5, 3:2), бельгийским «Юнионом» (1:1, 0:0) и австрийским ЛАСКом (1:0, 2:1), поражение в 1/16 финала от «Бенфики» (1:2, 0:0).

«Унион» Берлин (сезон-2022/2023)

4-е место в Бундеслиге — выход в Лигу чемпионов

Тут восхождение было постепенным: дебют на высшем уровне, 11-е место, седьмое, пятое и, наконец, четвёртое. Но как не отметить прогресс скромного «Униона», когда уйму денег вкачивали в другой берлинский клуб — «Герту»? Вторые в сезон подъёма в Бундеслигу первых потратили на трансферы свыше € 100 млн. Первые — не устраивали истерию и, оставаясь одним из беднейших клубов, прокачивались постепенно.

Поначалу «Унион» обращал внимание только на тех, кого можно было подписать как свободного агента или арендовать. Но наращивал мощь и построил в обороне настоящую берлинскую стену, уж простите за такую банальщину: что ещё говорить, если во втором сезоне клуб пропустил меньше чемпионской «Баварии». Лига конференций, Лига Европы, Лига чемпионов — а тем временем провалившаяся с инвестициями «Герта» вылетела во Вторую Бундеслигу.

В сезоне-2022/2023 всех покорил накопивший в 48 матчах 12+10 суринамский нападающий Шеральдо Бекер. За 41 игру всего 38 раз пропустил Фредерик Рённов. Помогли ему в этом Брат Сами Хедиры Рани, Диогу Лейте и защитник-бомбардир Робин Кнохе (7+4, 46).

«Унион» стал феноменом: больше всех в Германии забил со стандартов (18 раз) и по ожидаемым голам был 17-м — а по реальным стал девятым (37,9 xG разменял на 51 мяч). К тому же команда Урса Фишера, который и выводил её из подземелья, осенью даже несколько туров полидировала. Но и так добилась немыслимого.

В сезоне с ЛЧ, правда, наступил крах: всего два очка в группе с «Реалом» (0:1, 2:3), «Наполи» (0:1, 1:1) и «Брагой» (2:3, 1:1), борьба за выживание и равное количество очков с «Бохумом», которому пришлось сражаться в стыках. Траты на Леонардо Бонуччи, Робина Госенса и Кевина Фолланда сыграли в минус.

«Хайденхайм» (сезон-2023/2024)

8-е место в Бундеслиге — выход в Лигу конференций

Впереди три свежайших случая, так что о них кратко. «Хайденхайм» постучался в еврокубки в дебютном сезоне на высшем уровне! Хотя его состав оценивался в € 50 млн — третий результат с конца. Поблагодарить стоит левого полузащитника Ян-Никласа Бесте с 8+12 за 32 матча (его забрала «Бенфика»), а также двух нападающих — Тима Кляйндиста (14+3, 35) и Эрена Динкчи (11+5, 34).

Парни провели великолепный декабрьско-февральский отрезок, когда выдали четыре победы и четыре ничьих в восьми матчах. А в апреле убрали с пути саму «Баварию» (3:2). В результате «Вердер» и «Фрайбург» тоже накопили по 42 очка, однако дополнительные показатели забросили в Лигу конференций именно «Хайденхайм». Там им предстоит зарубиться с «Челси», «Истанбулом», словенской «Олимпией», шотландским «Хартс», швейцарским «Санкт-Галленом» и кипрским «Пафосом». Набор крайне интересный хотя бы из-за именитого соперника из АПЛ.

«Штутгарт» (сезон-2023/2024)

2-е место в Бундеслиге — выход в Лигу чемпионов

Швабы весьма имениты и титулованны. Всё-таки пятикратные чемпионы и обладатели Кубка Германии. Но почему они тогда здесь? Из-за 16-й позиции в сезоне-2022/2023, когда место в Бундеслиге нужно было охранять в стыках от «Гамбурга»! Удалось. Как и следом вспорхнуть на достойную похвалы высоту.

Представляете, «Штутгарт» набрал на 40 очков больше, чем сезоном ранее! Это вообще как? Он «Баварию» опередил на финише! Разве что из-за великолепного «Байера» это принесло только серебро. Великолепны были все линии: и вратарская с Александром Нюбелем (39 пропущенных в 33 матчах), и оборонительная с Вальдемаром Антоном (ушёл в дортмундскую «Боруссию»), Хироки Ито (переехал в Мюнхен) и Максом Миттельштедтом (2+5 за 34 игры на левом фланге), и средняя с Крисом Фюрихом (9+7, 38), Энцо Мийо (6+7, 35) и Ангело Штиллером (1+6, 34), и нападение с Серу Гирасси (30+3 за 30 матчей, перешёл в дортмундскую «Боруссию») и Денизом Ундавом (19+9, 33).

Клуб вернулся в ЛЧ спустя 15 лет и уже проиграл там действующим победителям «Реалу» (1:3). Но дальше должно быть попроще: в соперниках остались «ПСЖ», «Аталанта», «Ювентус», «Янг Бойз», «Спарта», «Црвена Звезда» и «Слован».

«Брест» (сезон-2023/2024)

3-е место в Лиге 1 — выход в Лигу чемпионов

Французский тёзка белорусского города и сейчас по бюджету и уровню состава — обычный середняк французской лиги. А в прошлом сезоне и вовсе был среди аутсайдеров. Беднее — лишь «Гавр», «Клермон» и «Метц». Все они боролись за выживание (успешно только первый), пока «Брест» — за ЛЧ, ещё и за лидерство цепляясь какое-то время.

К 7-му туру команда единолично лидировала. А с конца ноября по начало марта включила режим терминатора: девять побед, четыре ничьих и ни одного поражения. И вот 14-е место она разменяла на третье, заслужив право впервые сыграть не просто в еврокубке, а в главном.

Ромен дель Кастильо в Лиге 1 оформил 8+8, Камори Думбия — 6+5, Махди Камара — 7+3, Стив Мунье — 6+2, Мартин Сатриано — 4+4. У «Бреста» не было своего супербомбардира вроде Гирасси: они затащили исключительно слаженностью.

Из лидеров ушли Сатриано (в «Ланс»), Мунье (в «Аугсбург») и центральный защитник Лилиан Брассье. Без них предстоит бодаться с «Реалом», «Барселоной», «Байером», ПСВ, «Зальцбургом», «Спартой», «Штурмом» и «Шахтёром». Что ж, эта троица многое упустит.

Футбол
Серу Гирасси
Шеральдо Бекер
Вальдемар Антон
Фредерик Реннов
Людовик Блас
Робин Кноха
Мустафа Ятабаре
Урс Фишер
Стив Мунье
Альбан Лафон
Кевин Фолланд
Леонардо Бонуччи
Динамо
Реал
Слован