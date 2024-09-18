Президент «Пюника» выставил клуб на продажу

Президент армянского футбольного клуба «Пюник» Артур Согомонян сообщил, что принял решение выставить его на продажу из‑за конфликта с Федерацией футбола Армении (ФФА).

— Дорогие друзья, хочу поделиться с вами решением, которое далось мне нелегко. Я решил выставить клуб [на продажу]. К сожалению, ситуация давно вышла за рамки профессиональной этики и здравого смысла и превратилась в личное противостояние, что сильно вредит и команде, и болельщикам, и академии, а самое главное — репутации армянского футбола. Более двух лет я и футбольный клуб «Пюник» боролись с бесчинством, агрессией и некомпетентностью руководителей федерации футбола. За последние четыре года пять клубов только Высшей лиги, шесть крупных инвесторов покинули армянский футбол, заявив о невозможности работать с некомпетентным руководством федерации. К сожалению, к такому же выводу пришел и я. Это очень болезненное для меня, но взвешенное решение, так как я действительно не вижу смысла продолжать работу в такой нездоровой атмосфере, — говорится в заявлении Согомоняна на сайте клуба.

Он подчеркнул, что продолжит инвестировать в армянский спорт и готов будет вернуться к тому, чтобы вкладывать средства в футбол высокого уровня в стране, когда сменится руководство ФФА.

— Я уверен, что найдутся люди, заинтересованные в продолжении славной истории футбольного клуба «Пюник», который за последние годы не только добился высоких результатов, но и стал широко известен в Армении и за ее пределами. Хочу успокоить родителей и учеников футбольной академии «Пюник»; я продолжу инвестировать в развитие детско‑юношеской академии, все наши ученики продолжат выступать в своих возрастных категориях. Я не ухожу из армянского спорта и продолжу свои инвестиции, так как считаю, что развитие спорта очень важно для нашей республики. Готов буду вернуться в футбол, когда сменится руководство федерации, придут люди, заинтересованные в развитии футбола в Армении. Хочу поблагодарить всех, кто был с нами эти семь лет, поддерживал нас и вместе с нами переживал, радовался победам. Мы действительно добились исторических результатов, и я горд, что был частью этой большой и дружной семьи под названием футбольный клуб «Пюник», — отметил Согомонян.

«Пюник» набрал 7 очков и занимает 5‑е место в турнирной таблице чемпионата Армении. Команда является 16‑кратным победителем национального первенства.