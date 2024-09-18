Экс-футболист «Спартака» объяснил, почему считает Карпина особенным тренером

Бывший нападающий «Спартака» Эммануэль Эменике заявил «Матч ТВ», что сравнивал Валерия Карпина с отцом, так как тот много работал с игроком и помогал ему.

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Эменике выступал за московский клуб с 2011 по 2013 год. Карпин работал в «Спартаке» генеральным директором и главным тренером в 2008–1014 годах.

— Ты говорил, что Карпин тебе как отец. Кто лучший тренер в твоей карьере?

— Ого, сложный вопрос. Я работал с многими тренерами. Но Карпин — особенный. Когда я был в «Спартаке», он сильно помогал мне.

— Почему он особенный?

— Именно потому, что много работал со мной, помогал. Поэтому я говорил, что он мне как отец, — сказал Эменике «Матч ТВ».