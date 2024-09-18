Московское «Динамо» победило «Динамо» из Махачкалы в матче Кубка России

Московское «Динамо» одержало победу над махачкалинским «Динамо» в матче четвертого тура группового этапа Кубка России по футболу. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Махачкале на стадионе «Анжи-Арена» и завершилась со счетом 2:2 в основное время. На 35-й минуте счет открыл полузащитник Даниил Фомин. Через две минуты преимущество команды увеличил хавбек Артур Гомес. На 40-й минуте отставание махачкалинцев сократил полузащитник Сердер Сердеров.

Во втором тайме на 68-й минуте нападающий Гамид Агаларов сравнял счет. В серии пенальти сильнее оказались москвичи.

Таким образом, после четырех матчей московское «Динамо» продолжает лидировать в группе А, набрав семь очков. На втором месте располагается «Динамо» из Махачкалы, также имея семь очков, но уступая по дополнительным показателям.

В следующем туре «Динамо» примет московский «Спартак», а махачкалинцы сыграют на выезде с самарскими «Крыльями Советов». Обе встречи пройдут 2 октября.