Французский ПСЖ одержал победу над испанской «Жироной» в матче первого тура Лиги чемпионов сезона-2024/2025. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Париже на стадионе «Парк-де-Пренс» и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. На 90-й минуте голкипер испанцев Пауло Гассанига отметился автоголом. Российский вратарь Матвей Сафонов отстоял на ноль в дебютном матче за ПСЖ в Лиге чемпионов.

В следующем туре ПСЖ в гостях сыграет с лондонским «Арсеналом» 1 октября. «Жирона» днем позднее примет голландский «Фейеноорд».

Сафонов перешел в ПСЖ в июне 2024 года. За трансфер вратаря из «Краснодара» заплатили 20 миллионов евро. Вратарь получает 400 тысяч евро в месяц.