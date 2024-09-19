Вратарь «Атланты» назвал фантастическим дебютный гол Миранчука в MLS

Вратарь «Атланты Юнайтед» Брэд Гузан высказался о дебютном голе полузащитника Алексея Миранчука за команду в матче MLS против «Интер Майами» (2:2).

«Фантастический гол, не так ли? В мире не так много вратарей, которые смогли бы отбить его удар. Это говорит о его качествах и о том, что он может делать с мячом у себя в ногах. Мы стараемся поощрять его делать подобное почаще. Он отлично ладит с командой. Мы рады, что он с нами», – приводит слова Гузана официальный сайт «Атланты».

19 сентября Миранчук отметился дебютным голом после перехода «Атланты Юнайтед», забив на 84-й минуте матча с «Интер Майами» (2:2). Мяч россиянина был забит из-за пределов штрафной в правый верхний от вратаря угол. Эта игра стала для Миранчука четвертой в составе клуба MLS.

30 июля «Аталанта» объявила о трансфере Миранчука из «Аталанты». Ранее сообщалось, что американский клуб договорился с «Аталантой» о покупке россиянина за 15 млн евро. Также сообщалось, что с «Аталантой» Миранчук заключит контракт сроком на четыре года с зарплатой около 3 млн евро в год.