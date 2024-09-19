Полузащитник Юсупов перешел в «Урал»

Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

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Подробности контракта 35‑летнего игрока не уточняются.

Ранее Юсупов выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Сочи». Последним клубом футболиста были подмосковные «Химки», которые на прошлой неделе сообщили о расторжении контракта с хавбеком.

В составе «сине‑бело‑голубых» Юсупов стал обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.

После 10 туров «Урал» с 18 очками занимает третье место в таблице МЕЛБЕТ‑Первой Лиги.