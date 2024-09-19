Полузащитник Юсупов перешел в «Урал»
Полузащитник Артур Юсупов продолжит карьеру в екатеринбургском «Урале», сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Подробности контракта 35‑летнего игрока не уточняются.
Ранее Юсупов выступал за московское «Динамо», петербургский «Зенит», «Ростов» и «Сочи». Последним клубом футболиста были подмосковные «Химки», которые на прошлой неделе сообщили о расторжении контракта с хавбеком.
В составе «сине‑бело‑голубых» Юсупов стал обладателем Кубка России и двукратным победителем Суперкубка страны.
После 10 туров «Урал» с 18 очками занимает третье место в таблице МЕЛБЕТ‑Первой Лиги.
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