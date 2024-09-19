Матч между легендами «Зенита» и ЦСКА перенесен на стадион «Смена»

Ретро‑матч Лига Ставок Лига Легенд с участием бывших игроков «Зенита» и ЦСКА состоится на стадионе «Смена» в Санкт‑Петербурге 20 сентября, сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

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Встреча будет посвящена памяти бывшего тренера петербургского и московского клубов, а также сборной России по футболу Павла Садырина. Матч начнется в 17:30 мск.

Первоначально игра должна была пройти на стадионе «Петровский», однако по техническим причинам матч было решено перенести. Отмечается, что официальный билетный партнер РФС вернет деньги за ранее купленные билеты, а продажа билетов на матч на стадион «Смена» начнется в ближайшее время.