РФС признал Семака лучшим тренером России в сезоне-2023/24

Сергей Семак признан лучшим тренером по итогам сезона-2023/24 по версии Российского футбольного союза (РФС). Об этом сообщает пресс-служба организации.

В минувшем сезоне "Зенит" под руководством специалиста стал победителем Мир - Российской премьер-лиги, Фонбет - Кубка России и Олимпбет - Суперкубка России. Также петербургский клуб стал лучшей командой сезона-2023/24 по версии РФС.

Семаку 48 лет, он возглавляет "Зенит" с мая 2018 года. Под его руководством команда шесть раз подряд стала чемпионом России, четырежды побеждала в суперкубке страны и один раз выиграла Кубок России. Семак в пятый раз стал лучшим тренером по версии РФС, он занимает второе место по числу побед в чемпионатах России в качестве тренера, уступая по этому показателю Олегу Романцеву (8), и по количеству титулов (11) среди российских тренеров, отставая только от Юрия Семина (12).

В период игровой карьеры "Семак" выступал за "Зенит" с 2010 по 2013 год и дважды стал чемпионом страны в составе петербуржцев. Также Семак был игроком московских "Асмарала", ЦСКА и "Москвы", казанского "Рубина" и французского "Пари Сен-Жермен". С ЦСКА он один раз выигрывал чемпионат России, с "Рубином" - два раза. В составе сборной России Семак стал бронзовым призером чемпионата Европы 2008 года.