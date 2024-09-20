Обзор сенсационного матча «Монако» — «Барселона»

Из-за ошибки тер Штегена каталонцы играли вдесятером почти весь матч.

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Александр Головин вернулся с «Монако» в Лигу чемпионов шесть лет спустя. Но матч 1-го тура с «Барселоной» российский полузащитник начал на скамейке запасных. Очевидно, главный тренер монегасков Ади Хюттер решил, что наш легионер ещё не в оптимальной форме после травмы.

В отсутствие нового капитана Головина повязку у «Монако» получил центрхав Закария. Перед игрой появился инсайд, что тренер монегасков готовит специальный план под Ямаля, частью которого будет перевод Вандерсона с правого фланга на левый. Действительно, против Ламина действовал бразилец. В дебюте игры потеря юной звезды «Барселоны» под давлением Вандерсона привела к контрвыпаду «Монако» – так хозяева создали первый опасный момент.

«Барселона» при счёте 0:0 больше владела мячом и прессинговала, но этот прессинг не был настолько жиросжигающим, уничтожающим, как в матче с «Жироной» в прошедший уикенд. В Лиге чемпионов команда Ханс-Дитера Флика действовала чуть более осторожно. Однако это не уберегло её от быстрого удаления Эрика Гарсии, вышедшего на позиции опорника. Сработал прессинг «Монако». А скорее – дикий «привоз» тер Штегена. Что нашло на немецкого вратаря, который покатил мяч на находившегося под давлением Гарсию? Минамино сделал перехват, и Эрик вынужден был сфолить на красную.

Игра поменялась, а завладевший игровым и численным преимуществом «Монако» вскоре забил. Тот самый Вандерсон придумал шикарную диагональ на Аклиуша, который решил эпизод за счёт индивидуальных действий. Бальде с Педри лишь сопровождали оппонента вместо того, чтобы жёстко встретить его, и Магнес технично исполнил удар низом.

«Барселона» страдала вдесятером. У неё не получалась контригра, за исключением эпизода, когда «Монако» раскрылся и прозевал ответную атаку. Тем не менее выходившего один на один Рафинью красиво обезмячил Синго. «Монако» мог и должен был забивать ещё. А на исходе получаса игры Ямаль снова включил режим гения! Превратил в гол первый же удар «Барсы» в створ. Тут Вандерсон сыграл крайне неудачно – проиграл Ламину и позицию, и единоборство, после чего вингер каталонцев пробил точно низом из-под Салису. Так команда Флика спасла первый тайм. К перерыву «Монако» вёл по ударам – 10:2 (в створ – 5:1), но и этого может быть недостаточно, если у соперника есть Ямаль.

Хюттера, конечно, не устраивала домашняя ничья в таких обстоятельствах. И уже после перерыва на поле появился Головин! Российский полузащитник заменил Камара, который, по мнению тренера, не летал и не высасывал каталонскую кровь. Видимо, так, поскольку травмы у сенегальца вроде бы не было. Правда, Камара висел на карточке. Наш легионер занял место в центре поля и должен был улучшить движение мяча у монегасков.

«Монако» во втором тайме владел мячом около 70% времени, но и «Барса» лучше выходила в контратаки. А первый удар в створ нанёс всё тот же Вандерсон, которого отыскал пасом в хорошей позиции Головин. Если бы не сейв тер Штегена, россиянин стал бы автором голевой передачи. Этот эпизод немецкий голкипер отработал как надо, но в некоторых других продолжал чудить. Однажды на выходе едва не выбил мяч рукой в собственные ворота, затем его неточный пас только чудом не привёл к выходу Минамино один на один. Не с той ноги встал в четверг тер Штеген.

В какой-то момент команда Флика совсем уж поверила в себя, пошла вперёд крупными силами и сама нарвалась на контрвыпад! Вандерсон забросил мяч вперёд, а 18-летний форвард Иленикена убежал от Мартинеса – один на один. Новичок из «Антверпена» пробил неидеально, по сути, прямо в тер Штегена, но мяч от рук вратаря влетел в сетку. Интересно, что это второй гол юноши в ЛЧ. А первый он забил за «Антверпен» в декабре прошлого года в ворота… «Барселоны». Причём победный.

«Барса» доигрывала без Ямаля и Левандовского – Флик убрал подуставших лидеров за четверть часа до конца, чтобы освежить атаку. Тем не менее скорее «Монако» наиграл на третий гол. Балогун сперва не реализовал супермомент после тонкого паса Головина, а на 85-й минуте заработал пенальти. Только благодаря повтору судья Линдхут понял, что форвард его обманул – это был классический дайвинг.

«Монако» почти в пять раз перебил «Барсу» (18:4, в створ – 8:1) и прекрасно воспользовался своим шансом из-за удаления у соперника. Статистика Головина за тайм игры с каталонцами: 41 касание мяча, 0 ударов, 88% точных передач, три паса под удар и один заработанный на себе фол. Александр внёс заметный вклад в сенсационную победу монегасков.