Семак рассказал, кто из игроков «Зенита» не примет участия в матче с «Факелом»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак рассказал, кто из игроков команды не сможет принять участия в матче 9-го тура чемпионата России с воронежским «Факелом». Встреча состоится в субботу, 21 сентября. Команды будут играть на стадионе «Газпром Арена (Санкт-Петербург)» в Санкт-Петербурге. Начало матча — в 16:30 по московскому времени.

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