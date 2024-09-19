Акинфеев не попал в список «33 лучших футболистов»

Пресс-служба РФС опубликовала пост, посвященный списку «33 лучших футболистов» в в сезоне РПЛ-2023/24.

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В рейтинг вошли:

Вратари: Матвей Сафонов («Краснодар»), Илья Лантратов («Локомотив»), Евгений Латышонок («Балтика», сейчас «Зенит»). В список не вошел 38-летний голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев. В прошлом сезоне россиянин провел 25 матчей, пропустил 34 мяча и 7 раз сыграл на ноль. Интернет-портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 1 млн евро.

Лучшим футболистом стал форвард «Динамо» Тюкавин. Лучшим тренером признан наставник «Зенита» Сергей Семак. Лучшим игроком до 21 года стал полузащитник «Крыльев Советов» Никита Салтыков, который сейчас выступает за «Локомотив». «Зенит» признан лучшей командой.

Чемпионом в сезоне-2023/24 стал «Зенит». Серебро завоевал «Краснодар». Тройку лидеров замкнуло «Динамо». Четвертое место занял «Локомотив». Пятым финишировал «Спартак».