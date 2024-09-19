Клаудиньо не работал в общей группе «Зенита» перед матчем РПЛ с «Факелом»

Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в четверг не работал в общей группе команды в преддверии матча РПЛ с воронежским «Факелом», бразилец занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, сообщает корреспондент «Матч ТВ».

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Встреча девятого тура чемпионата России состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. В матче РПЛ против ЦСКА на прошлой неделе Клаудиньо отыграл все 90 минут.

Клаудиньо в текущем сезоне провел 10 матчей за «сине‑бело‑голубых» во всех турнирах, отдал голевую передачу.