Клаудиньо не работал в общей группе «Зенита» перед матчем РПЛ с «Факелом»

Футболист «Зенита» Клаудиньо не работал в общей группе перед матчем РПЛ с «Факелом»
Полузащитник «Зенита» Клаудиньо в четверг не работал в общей группе команды в преддверии матча РПЛ с воронежским «Факелом», бразилец занимался по индивидуальной программе в тренажерном зале, сообщает корреспондент «Матч ТВ».
Встреча девятого тура чемпионата России состоится в субботу в Санкт‑Петербурге. В матче РПЛ против ЦСКА на прошлой неделе Клаудиньо отыграл все 90 минут.
Клаудиньо в текущем сезоне провел 10 матчей за «сине‑бело‑голубых» во всех турнирах, отдал голевую передачу.
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Футболист «Зенита» Клаудиньо не работал в общей группе перед матчем РПЛ с «Факелом»